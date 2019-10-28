بعد ضبط “مصري” بجواز سفر مزور … العبيدي يكلف مباحث الجوازات بالتحقيق

أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر مكتب مكافحة الجريمة أجدابيا عبر صفحته الرسمية أنه تم ضبط شخص مصري الجنسية تحصل على جواز سفر إلكتروني “مزور” ، وذلك بعد دفعة مبلغ مالي يقدر بـ “7000” دينار ليبي عام 2016.

وكلف معاون رئيس المصلحة عميد حمدي العبيدي مكتب مكافحة الجريمة أجدابيا على الفور بالتحقيق الفوري في الجريمة وكيفية حصول المعني على الجواز .

وطالب العبيدي بضرورة معرفة محطة التصوير، والضابط الذي سهل المصري على جواز السفر دون التحقق من شخصيته .

وشدد معاون رئيس مصلحة الجوازات على مكتب مكافحة الجريمة أجدابيا على ضرورة الكشف عن الأشخاص الذين تلقوا الرشوة وتقديمهم للعدالة .

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على شخص مصري يحمل مستندات ليبية مزورة .

وكانت عناصر وحدة التزوير التابعة لإدارة البحث الجنائي بنغازي قد تمكنت من القبض على مرتشين يقومون باستخراج جوازات السفر بمقابل مادي كبير .

وقال مدير مكتب الإعلام في إدارة البحث الجنائي بنغازي مساعد ضابط وليد العرفي إن عناصر وحدة التزوير تمكنوا من القبض على شخصين من جنسية ليبية يقومون بأخذ مبلغ مالي وقدره من “750 – 1000” دينار ليبي من المواطنين مقابل إتمام إجراءات جوازات السفر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24