العباني: جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا يجب دعمها دوليا

رأى عضو مجلس النواب محمد العباني، أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي على أيدي القوات الأمريكية الخاصة، يدل على أن الإرهاب ظاهرة دولية.

وقال العباني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مقتل الإرهابي البغدادي على أيدي القوات الأمريكية الخاصة، لم يدع مجالا للشك، أن الإرهاب ظاهرة دولية، وأن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في ليبيا في حربها على الإرهاب، يجب أن تدعم دوليا، وخاصة رفع حظر التسليح عنها، ولن يتوقف جيشنا البطل عن محاربة الإرهاب وتطهير المدن والقرى الليبية منه، جيشنا درع وطننا”، بحسب تعبيره.

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