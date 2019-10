المتوسط:

طالب عضو مجلس النواب علي العباني، برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي.

وقال العباني في تدوينة على صفحته على فيسبوك، “مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي الإرهابي ضربة قاصمة لرأس الحية، وعلى الجميع دعم جيشنا للقضاء على ذيلها في بلادنا.. نرفض الإرهاب.. وسنستمر في حربه.. على دول العالم الحر دعمنا ورفع حظر التسليح عن جيشنا الذي يقارع الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، وإننا لمنتصرون”.

