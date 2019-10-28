الأعلى للدولة يطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية.. تتضمن 5 محاور

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، عن طرح المجلس لمبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية.

وقال المشري، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة تهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود السلام بما في ذلك مؤتمر برلين، مشيرا إلى أنها تقوم على 5 محاور، المحور الدستوري، والمسار السياسي، والمسار الأمني، وأولويات الحكومة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي.

وأوضح المشري، أن المسار الأمني يقوم على الوقف الفوري لإطلاق النار، كما يتضمن انسحاب قوات ترهونة إلى ما قبل 4 أبريل، والتزام قوات الوفاق بعدم دخول ترهونة.

كما أضاف، أن المسار الأمني يتضمن حظر الطيران الحربي في ليبيا ودمج المقاتلين وتوحيد المؤسسات الأمنية.

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