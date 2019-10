اجتماع بديوان وزارة العمل لاستعراض خُطة صندوق التسهيلات المالية

المتوسط:

عقد اليوم صباحا اجتماعًا بديوان وزارة العمل بمنطقة الهضبة برئاسة وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، ولجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية وبحضور مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة وبعض الإدارات والمكاتب المختصة بشؤون التشغيل والتدريب.

واستعرض الاجتماع الخطة الموضوعة للصندوق خلال العام القادم، وقدَّمت اللجنة عرضًا تقديميًا عبر الموقع الإلكتروني للصندوق استعرضت فيه حزمة المشاريع التي ثمَّ دمجها في مشروع واحد تحث اسم مشروع دعم الإدارة الإلكترونية للوزارة وسيتم تنفيذها من خلال 3 مراحل بداية من العام القادم، ويشمل المشروع إطلاق مركز التوظيف والاستثمار والذي من خلاله سيتم طرح فرص عمل وتوظيف في القطاع الخاص بشكل مباشر وتهدف هده المنصة لإمكانية التسجيل للباحثين عن عمل وعرض سيرهم الذاتية من خلال المنصة وتوجيه جميع الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في ليبيا الي هذه المنصة وتحرص الادارة علي تفعيل الصندوق وتحصيل العائدات لتدريب الباحثين عن عمل وخلق بيئة جديدة للشباب.

