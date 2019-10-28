تعليم الوفاق توضح بشأن أخطاء بقرار إيقاف المرتبات (بيان)

قدمت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة اعتذارها للمعلمين الواردة أسماؤهم خطأ في قرارها رقم 1127 لسنة 2019 والقاضي بإيقاف عدد من المعلمين، في حين أنهم يباشرون عملهم بشكل روتيني.

وقالت الوزارة في بيانها إن القرار جاء استنادا إلى بيانات ومعلومات الملاكات الوظيفية والاحتياط العام، مرجعة الخطأ الوارد في القرار إلى التقصير في توفير البيانات الصحيحة.

وأعربت الوزارة عن فتحها لباب التظلمات متعهدة بالعمل سريعا على تصحيح أوضاع المعلمين غير المستهدفين مؤكدة اعتذارها بشكل شخصي لكل من يثبت أنه يمارس عمله فعليا مشيرة إلى أنها ستنشر تسوية أوضاع من وقع الخطأ بحقهم على صفحة الوزارة الرسمية.

ووُصِفَ قرار وزارة التعليم بإقالة أكثر من 153 معلم بالعبثي منذ الدقائق الأولى لإصداره إذ وصل الحال بالوزير المفوض لإضافة اسم إحدى المعلمات الراحلات في الزاوية لقائمة الموقوف مرتباتهم مع أسماء أخرى لمتقاعدين ومتوفين منذ زمن حسبما كشف مكتب مراقبة تعليم الزاوية.

وأشار الرافضون للقرار إلى أن الوزير يعمل على إفراغ مؤسسات وزارته بدل النظر في الحقوق التي قال عنها قانونيون إنها مشروعة كشرعية اعتصامهم الذي يكفله الإعلان الدستوري .

ويثير القرار مخاوف من أن يزيد الطين بلّة ويزيد الجدل والهوة بين الوزير وموظفيه أكبر شريحة في البلاد، فلا يخلو بيت من معلم وهي ذات البيوت التي يتوقف مع قرار سعادته مدخولهم الوحيد معيل الأسرة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والتي زاد صعوبتها أكثر قرار وزير التعليم غير المدروس وفق مراقبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية