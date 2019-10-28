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مسؤولو الكهرباء يتفقدون الشبكة الكهربائية باجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عُقد بديوان بلدية اجدابيا إجتماع ضم المجلس التسييري لبلدية اجدابيا و المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ومدير إدارة التوزيع بنغازي وكل إدارات الشركة العامة للكهرباء.

ونوقش خلال الاجتماع مشاكل الشبكة الكهربائية بالمدينة وكل مشاريع الكهرباء المتعثرة لمدة من السنوات بالأضافة إلي النظر لإحتياجات المناطق من مواد التوزيع.

وتم الاتفاق علي حلحلة كل المشاكل وصيانة الأبراج وتوفير كل إحتياجات شركة الكهرباء اجدابيا من مواد وصيانة للرافعات وعلى هامش الاجتماع قام المجلس التسييري رفقة مسؤلي الشركة العامة للكهرباء بزيارة ميدانية الي محطة 66.11 وخط غرب اجدابيا والاطلاع على سير العمل بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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