البدء بإزالة المباني القديمة والعشوائيات ترهونة

شرع جهاز الازالة والتطوير في مدينة ترهونة في فتح المسارات الجديدة وازالة العشوائيات.

وشملت عمليات مشروع إزالة المباني العشوائية والقديمة بعد أن أكل عليها الدهر، حيث تعود أعمار هذه المباني الواقعة وسط مدينة ترهونة بين طريق طرابلس وطريق بني وليد إلى أكثر من 60 عاما.

وتم خلال المشروع فتح عدة مسارات جديدة للمشاة على الأقدام وفتح طرق جديدة للسيارات نظرا لضيق الطرق داخل شوارع البلدية إضافة إلى وضع خطة لشبكة طرق سلسة وفق المواصفات والمقاييس ذات الجودة العالية.

ومن المقرر أن يتم إنشاء جزيرة دوران أخرى لتخفض ضغط الازدحام بالطريقين طرابلس وبني وليد وتعتبر هذه الطرق أكثر ازدحاما بعد انطلاق العام الدراسي الجديد.

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