حركة السفن التجارية في ميناء بنغازي البحري

ذكر المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي عبر صفحة الميناء الرسمية، دخول سفينة نقل الحاويات الوبو التابعة لشركة الدليل للتوكيلات الملاحية مساء الأحد إلى الميناء محملة ب270 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

كما استقبل الميناء السفينة سي كوين التابعة لشركة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 4600 طن من الأسمنت.

وأضاف الشهيبي دخول السفينة نبتون ٱڤرا لنقل السيارات وعلى متنها 126 سيارة قادمة من الأسواق الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء بنغازي على موعد مع دخول السفينة كابتن عبيد لنقل الحبوب والتي تحمل وعلى متنها 5400 طن من حبوب الشعير.

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