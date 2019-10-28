الحويج يسلط الضوء على انعكاسات الأزمة الليبية على اقتصادات العالم

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، بالتعاون مع المركز الدولي للاستشارات وريادة الأعمال في سوتشي الروسية الأربعاء الماضي، ندوة حول الأزمة الليبية وانعكاساتها على الاقتصادات الإفريقية والعالم وسبل حلها.

وحسب بيان للخارجية أمس، فقد قدم، الحويج، شرحاً وافيا عن آثار الأزمة الليبية على الاقتصادات الإفريقية والعالم، كما قدم عرضا للجهود المبذولة من قبل مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقوات المسلحة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ومحاربة كافة أشكال الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم عرض شريط وثائقي للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية التابعة للسراج.

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