المتوسط:

التقى وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، ظـهر الـيوم الإثـنين، رئـيس بـعثة الأمـم الـمتحدة للـدعم فـي لـيبيـا، غسان سلامة، ونـائبته ستيفاتي ويليامز.

وتـم خـلال اللـقاء الـذي عـقد بـمقر ديـوان وزارة الـداخلية بـطرابلس مـناقشة أوجـه الـتعاون بـين الـبعثة والـوزارة، بالإضافة إلـى عـدد مـن الـمواضيع ذات الاهـتمام الـمشترك.

وحـضر الـمقابلة وكـيل وزارة الـداخلية العـميد خالد مازن، ومـدير إدارة الـعلاقات والـتعاون والـدولي بالوزارة العـميد الدكـتور، أحمد كركوب.

The post تفاصيل لقاء «سلامة» و«باشاغا» بمقر ديوان وزارة الداخلية appeared first on صحيفة المتوسط.

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