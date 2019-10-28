داخلية الوفاق تبحث التعاون مع البعثة الأممية في ليبيا

التقى وزيـر الـداخلية الـمفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الـيوم الاثـنين، مع رئـيس بـعثة الأمـم الـمتحدة للـدعم فـي لـيبيـا غسان سلامة، ونـائبته ستيفاتي ويليامز.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تـم خـلال اللـقاء الـذي عـقد بـمقر ديـوان وزارة الـداخلية بـطرابلس، مـناقشة أوجـه الـتعاون بـين الـبعثة والـوزارة، بـالإضـافة إلـى عـدد مـن الـمواضيع ذات الاهتمام الـمشترك.

هذا وحـضر الـمقابلة وكـيل وزارة الـداخلية خالد مازن، ومـدير إدارة الـعلاقات والـتعاون والـدولي بالوزارة أحمد كركوب.

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