التكبالي: الجيش أوشك على الانتهاء من عملياته العسكرية في طرابلس

طرابلس-العنوان

قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي إن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر أوشك أن ينتهي من عمليته في طرابلس باسترداد العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار التكبالي إلى أن المؤشرات وأسلوب إدارة حكومة الوفاق للمشهد يكشف عن اقتراب الجيش من تحقيق هدفه، مشيرًا إلى أن ثمة ارتباك يسيطر على الوفاق وميليشياتها، وفق تصريحات لموقع المرجع.

وكشف عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس، أن الإغراءات التي تقدمها الوفاق للأطراف الدولية والإقدام على شراء العقارات الغالية، واعتماد سياسات متسرعة يوحي بأن عناصر حكومة الوفاق ومجموعاتها المسلحة باتت تشعر فقد زمام الأمور أمام تقدم الجيش الليبي.

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