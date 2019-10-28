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التكبالي: الجيش أوشك على الانتهاء من عملياته العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

 قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي إن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر أوشك أن ينتهي من عمليته في طرابلس باسترداد العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار التكبالي إلى أن المؤشرات وأسلوب إدارة حكومة الوفاق للمشهد يكشف عن اقتراب الجيش من تحقيق هدفه، مشيرًا إلى أن ثمة ارتباك يسيطر على الوفاق وميليشياتها، وفق تصريحات لموقع المرجع.

وكشف عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس، أن الإغراءات التي تقدمها الوفاق للأطراف الدولية والإقدام على شراء العقارات الغالية، واعتماد سياسات متسرعة يوحي بأن عناصر حكومة الوفاق ومجموعاتها المسلحة باتت تشعر فقد زمام الأمور أمام تقدم الجيش الليبي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • واضح من هزيان الخوان واولهم المشرى انهم فى النزع الاخير واصابهم السعار لانهم هلى وسك فقد السلطة والمال ودخول السجون او قرقارش

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  • …كلام واحد حمار كلامه متناقض مع بعضه كعادة اى اخوانى ومش ناقص انه يطالب بعودة داعش لسرت وانسحاب مليشيات مصراطة منها مقابل وعد من داعش بعدم مهاجمى مصراطة طبعا كلام واحد مجنون قالسلطة الوحيدة المنتخبة فى اليلاد هى البرلمان وهى من كلفت المشير خليفة حفتر ببناء جيش وطنى كلفه القائد الاعلى وهو رئيس مجلس النواب فى حالة عدم وجود رئيس منتخب كما فى الجزائر وتونس ولا يمكن لاى اتفاق دولى ان يتجاهل موافقة مجلس النواب عليه وهو ما اعلنه سلامة وهو ماكان فى الصخيرات ولم ينفذ والحل فى ليبيا بسيط جدا اذا خلصت النوايا فاكثر من ثلاث ارباع ليبيا تحت سيطرة الجيش الوطنى وحكومة معترف بها من مجلس النواب وبقى جزء بسيط جارى تحريره وبعد سيطرة الجيش الوطنى سيتم تطبيق خارطة الطريق التى اعلن عنها المشير خليفة حفتر فالمنتصر هو من يفرض المبادرات وليس المهزوم فمن غير المعقول ان يتراجع الجيش الوطنى شبر واحد لصالح مليشيات ارهابية الا اذا كان قائده حاشاه الله اخوانى مجنون وعلى المشرى ان يضيف محور سادس يقول فيه ويسمح بها مؤخرة السراج واعضاء المجلس الاعمى للدولة الخرفانية قبل الزفة لقرقارش

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