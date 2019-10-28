وزير تعليم ”الوفاق“ يوقف 805 معلمين والقائمة تشمل متقاعدين ومتوفين

أوقف وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل عددًا من مديري إدارات التعليم ومديري المدارس عن العمل وأحالهم للتحقيق على خلفية التظاهر لتصحيح أوضاع المعلمين ومطالبتهم بوقف الوزير عن العمل.

وأحال القرار 805 معلمين ومدير منطقة تعليمية للتحقيق، كما نص القرار على تكليف مديري إدارات التعليم الثانوي بمهام مديري التعليم بالمناطق التي تم إيقاف مديري التعليم بها عن العمل.

ونص القرار أيضًا على أن يتولى نواب مديري المدارس مهام مديري المدارس الموقوفين عن العمل.

ووفق مصدر بوزارة التعليم بحكومة الوفاق فإن المستهدفين بالإيقاف بينهم أشخاص متقاعدون وآخرون فارقوا الحياة، موضحًا أن المعلومات التي استند إليها الوزير غير دقيقة ولم تأته من جهات ذات علاقة بالتعليم.

وأشار المصدر في تصريح صحفي إلى أن بعض الأسماء فارقت الحياة وأخرى تركت العمل أو تقاعدت، ومنهم الرقم ( 70 ) الخاص بالمعلم عبد السلام السيد الكبير، مدير مدرسة شيخ الشهداء، وهو متوفى منذ أكثر من عامين.

ووفق المصدر أيضًا، فإن مديرة مدرسة خولة بنت الأزور، عيدة محمد بشينة، ظهر اسمها ضمن قوائم الإيقاف وهي توفيت منذ أكثر من عام وتحديدًا أثناء تأديتها مناسك العمرة، وجاء تسلل اسمها بالرقم 211 في قائمة القرار.

وأوضح المصدر أن عددًا آخر ظهرت أسماؤهم بالكشف الخاص بالإيقاف ومنهم الرقم (173) وهو سالم العربي ميلاد عبدالله، مدير مدرسة جود دائم الثانوية بنات، وهو متقاعد منذ سنوات.

وأيضًا الرقم ( 174 ) ويخص المعلم عبدالمنعم محمد خماج مدير مدرسة سعاد الهنقاري، وهو قد ترك مهام إدارة المدرسة منذ عام، كما ورد أيضًا الرقم ( 222 ) وباسم وليد نوري المغيربي مدير مدرسة عمر بن يحي، وهو ترك أيضًا العمل بالمدرسة منذ عام.