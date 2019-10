«حومة» يبحث مع نائب سفير الولايات المتحدة تطورات الأوضاع في ليبيا

المتوسط:

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومه، مع نائب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا جوشوا هاريس، الأوضاع الأمنية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائهما في بنغازي لتناول أوجه التعاون الليبي- الأمريكي خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وتطرق اللقاء إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة المؤقتة أبوبكر بوقيلة.

