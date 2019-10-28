 طرح أحمال “اضطراري” بطرابلس والمنطقة الوسطى والجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عزمها تنفيذ برنامج طرح أحمال اضطراري في مدينة طرابلس والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية.

وأوضحت شركة الكهرباء أن طرح الإحمال المزمع سببه إصابة دوائر نقل الطاقة الرئيسية التي منعتها من توصيل كامل القدرات الإنتاجية المتاحة لعدة محطات توليد.

وقالت الشركة إنه في حال تأمين مواقع دوائر نقل الطاقة فإن فرق الخطوط والصيانة بالشركة على أتم الاستعداد لإنجاز أعمال الصيانة اللازمة في فترة قصيرة والانتهاء من عملية برنامج طرح الأحمال الاضطراري.

يذكر أن العدوان على طرابلس أدى إلى إصابة دائرة نقل الطاقة جنوب طرابلس الهضبة رقم واحد، الأربعاء الماضي إضافة إلى خروج الدوائر الرئيسية لنقل الطاقة الهضبة جنوب العاصمة رقم اثنين وشرقها وجنوبها واحد واثنين خلال الأشهر الماضية؛ بحسب الشركة.

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