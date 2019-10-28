مشروع قرار لإنشاء هيئة تُعنى بشريحة الموهوبين

عقد اليوم الإثنين، اجتماع بشأن دراسة مقترح إنشاء جسم يُعنى بشريحة المتفوقين والموهوبين، بحضور ممثلين عن قطاع التخطيط، وهيئة أبحاث العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والجمعية الوطنية للمواهب، وبعض المختصين من مكتب دعم القرار وإدارة المتابعة بالديوان.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، التطرق إلى المهام التي ستسند إلى هذا الجسم، وإلى الضوابط والمعايير التي من خلالها يمكن تحديد شريحة الموهوبين والتعرف عليها.

وخلص الاجتماع، إلى إعداد مشروع قرار بخصوص إنشاء هيئة تُعنى بشريحة الموهوبين والمتفوقين، وأوكلت هذه المهمة إلى وزارة التعليم وهيئة العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، تمهيدًا لتقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده.

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