تحذير من انجراف بطريق “سيدي المصري الجامعة”

نصحت مديرية أمن طرابلس السائقين المستخدمبن للطريق الرابطة بين كوبري سيدي المصري إلى جامعة طرابلس بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لوجود انجراف بعمق كبير في يسار الطريق.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس عبر مكتب العلاقات العامة، أن شركة المياه والصرف الصحي تعمل على إصلاح تبعات الانجراف، بينما يقدم رجال قسم المرور التسهيلات اللازمة للمارة، سعيا لتجنب الازدحام الذي سببه هذا الانجراف.

وبدأت اليومين الماضيين الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بطرابلس، حملتها في تنظيف المخلفات وشفط مياه الأمطار في كل من مناطق أبوسليم ومنطقة البطاطا وكوبري الهندسة بجوار أكاديمية الدرسات العليا.

وشهدت طرابلس الأيام الماضية سقوط أمطار بعد تحذيرات منذ أسابيع أطلقها المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن حدوث تقلبات جوية قد تؤثر على مناطق الشمال الغربي، وتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، هذا إلى جانب تكدس القمامة ومكافحتها الخاطئة، وهو ما نجمت عنه الانسدادات الراهنة في غرف الصرف الصحي.

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