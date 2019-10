أعلنت السفارة البريطانية عن لقاء بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة الشركات البريطانية في ليبيا، اليوم الاثنين.

وأوضحت السفارة، في تغريدة لها عبر صفحتها بموقع تويتر، أن ” اللقاء كان ممتازا و يزيد من تعزيز الشراكة بين بريطانيا و ليبيا، لزيادة فرص التطوير وانهاء الصراع والعمل على ازدهار البلدين”.

