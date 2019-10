أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش العمبد خالد المحجوب ، أن “مشروع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وصل إلى ليبيا وتضررت منه”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن ” الجيش استفاد من انقسامات بين التنظيمات في ليبيا واستطاع القضاء على الكثير من عناصر التنظيم”.

وكان الجيش قد أعلن عن تقدمه في منطقتي “الأحياء البرية والكزيرما” جنوب طرابلس وسيطرته على معسكر اليرموك.

