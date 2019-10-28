تكليف «تعليم الوفاق» بإعداد مشروع إنشاء هيئة للمتفوقين

كلف مجلس وزراء حكومة الوفاق كلا من وزارة التعليم وهيئة العلوم التطبيقية والتكنولوجيا بإعداد مشروع قرار بخصوص إنشاء هيئة تُعنى بشريحة الموهوبين والمتفوقين.

وقال ديوان رئاسة الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، إنه أسند مهمة إعداد المشروع إلى الجهتين «تمهيدًا لتقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده»، وذلك بعد اجتماع عقد اليوم بديوان رئاسة الوزراء بحضور ممثلين عن قطاع التخطيط، وهيئة أبحاث العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والجمعية الوطنية للمواهب، وبعض المختصين من مكتب دعم القرار وإدارة المتابعة بالديوان.

وتطرق الاجتماع اإلى المهام التي ستسند إلى الهيئة والضوابط والمعايير التي من خلالها يمكن تحديد شريحة الموهوبين.

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