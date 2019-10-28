هيئة الاتصالات: استكمال مشروعات الجيل الرابع قبل الشروع في تنفيذ شبكات «الخامس»

أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية على ضرورة عدم الشروع في تنفيذ أي مشاريع خاصة بتقنيات الجيل الخامس حتى يتم استكمال مشروعات شبكات الجيل الرابع «التي لم تنفذ منها شركات الاتصالات إلا جزءا محدودا».

وطالبت الهيئة جميع الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات من الفئة الأولى التقيد باستكمال مشروعات شبكات الجيل الرابع، وموافاة الهيئة بمخططات ومناطق التغطية بشكل دوري، حسب ما جاء في صفحة وزارة الاتصالات على موقع «فيسبوك»، مشيرة إلى أن استئذان الهيئة شرط لازم للقيام بأي التزام أو تعاقد أو الشروع في تنفيذ أي مشاريع بتنقيات الجيل الخامس.

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