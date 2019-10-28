وزارة التعليم تبحث مع أمن طرابلس تفعيل دوريات حول المدارس والجامعات

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق تواصل المباحثات بين وزارة التعليم ومديرية أمن طرابلس، حول أبرام اتفاق شامل لكافة برامج التعاون المشتركة بين الطرفين، لتنسيق إقامة البرامج التثقيفية المشتركة بين مراقبات التعليم ومديرية أمن طرابلس، ووضع خطة تأمينية ومرورية شاملة، لتأمين الطلاب على مدار اليوم الدراسي وتنفيذ دوريات ثابتة ومتحركة حول المدارس والمعاهد والكليات لضمان سلامة الطلاب والمنشآت التعليمية حال مواجهة أي طارئ.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن كل من وكيل وزارة التعليم ومدير مدرية أمن طرابلس أكدا حرصهما على التنسيق والتعاون البناء في العديد من المجالات المشتركة، بما يحقق ويساهم في الرفع من مستوي الفهم والإدراك والتعاون بين طلاب المؤسسات التعليمية.

وقال وكيل وزارة التعليم محمد ابوبكر إن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً وثيقاً بين مراقبات التعليم ومديرية أمن طرابلس لتنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية المشتركة، منها إقامة محاضرات توعوية أرشادية بأضرار المخدرات والعوامل التي تجر الطالب نحو الادمان أضافة لتسليط الضوء على بعض مواد المخدرات وتقديم الارشادات للتعامل مع الطواري.

وأوضح أهمية هذا التعاون في إنماء الوعي الثقافي الامني الشامل تجاه عدة ظواهر سلبية وأضرارها على الفرد ومخاطرها على المجتمع.

واتفق الجانبان على إعداد مقترح لاتفاق شامل للتعاون المشترك بين وزارة التعليم ومديرية أمن طرابلس فيما يخص البرامج التوعوية والتثقيفية والخطة التأمينية والمرورية الشاملة لتامين الطلاب والمؤسسات التعليمية في نطاق المراقبات التعليمية في طرابلس.

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