أوضاع اقتصادية صعبة دون حلول في الأفق

بات الصبر هو الحل الوحيد للمواطن الليبي وسط الظروف الاقتصادية الحالية المتمثلة بشح السيولة وغلاء الأسعار فلا الأوضاع تحسنت، ولا المواطنون بيدهم الحل في تخطي أزماتهم.

ومن أكثر ما يخفف عن المواطن حدة هذه الظروف “منحة أرباب الأسر” التي يتم صرفها كل عام، لتكون ملاذا آمنا من شأنه أن يخفف عناء تلك الأزمات.

وحتى هذه المنحة المكلفة يدفع المواطن ضريبتها بإمكانات محدودة، فليس هناك خدمات تفي بالغرض عدا عن أن الأولوية في الاهتمام بشرائح المجتمع معدومة.

وينظر المواطن إلى منحة أرباب الأسر كحل مؤقت بدل ضيق الحال إلا أن كثيرين ومنهم مواطنو تيجي يشتكون من سوء تقديم خدمات المصارف مطالبين بأن تلتفت الحكومات إلى مطالبهم وتعطيهم اهتماما أكثر .

وتبقى أحوال المواطنين متردية في البلاد فهم يدركون ماهية الموارد الغنية حولهم إلا أنهم لا يستطيعون الاستفادة منها.

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