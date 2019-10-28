حومة وهاريس يجريان مشاورات حول التعاون الثنائي بين ليبيا وأمريكا

أخبار ليبيا24

استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، اليوم الإثنين في بنغازي، نائب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا جوشوا هاريس.

وناقش حومه وهاريس أوجه التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في عديد الملفات.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة الليبية المؤقتة أبوبكر بوقيلة.

وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد وأوجه التعاون الليبي الأمريكي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

وأجرى هاريس، بعد وصوله السبت إلى بنغازي مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الليبية حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال حول طرابلس.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان، إن هاريس شدد خلال اجتماعاته على وجهات النظر الأميركية، فيما يتعلق بالحاجة الملحّة للأطراف الليبية لتخفيف حدّة القتال في طرابلس والعمل من خلال العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

وقال هاريس إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين، وتدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.

وأكد دعم الولايات المتحدة الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في ليبيا والمضي قدماً في الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز الشفافية في تخصيص الموارد الطبيعية الليبية لمنفعة وازدهار جميع الليبيين.

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