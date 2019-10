لجنة التعاون الأمني مع تونس تناقش أزمة سوء معاملة الليبيين في معبر رأس جدير

عـقدت لـجنة الـتعاون الأمـني مـع الـجانب الـتونسي إجتماعاً ظـهر الـيوم الاثـنين بـرئاسة وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، اليوم الاثنين.

وتـم خـلال الإجـتماع الـذي عـقد بـديوان الـوزارة بـطرابلس مـناقشة أوجـه الـتعاون الأمـني مـع الـجـانب الـتونسي, وكـما اسـتعرضت اللـجنة خـلال الإجـتماع قـرار وزارة الـداخلية مـؤخراً بـقفل مـعبر رأس جـدير الـحدودي, لـسوء مـعاملة الـجانب الـتونسي للـمواطنين اللـيبيين.

