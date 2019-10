أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي ، أن “المؤشرات وأسلوب إدارة حكومة الوفاق للمشهد يكشف عن اقتراب الجيش من تحقيق هدفه في معركة طرابلس”.

وأكمل التكبالي، في تصريحات صحفية له، أن “الإغراءات التي تقدمها الوفاق للأطراف الدولية والإقدام على شراء العقارات الغالية، واعتماد سياسات متسرعة يوحي بأن عناصر حكومة الوفاق ومجموعاتها المسلحة باتت تشعر فقد زمام الأمور أمام تقدم الجيش”.

