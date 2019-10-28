مركزي البيضاء يناقش مع مصرف التجارة والتنمية تقرير الأداء المالي والإداري للمصرف

ليبيا – ناقش مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء إدريس الاحيمر اليوم الاثنين مع المدير العام لمصرف التجارة والتنمية التقرير النصف السنوي الصادر عن إدارة الرقابة المكتبية والميدانية.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي إلى تقرير الأداء المالي والإداري الصادر عن المراجعين الخارجيين للمصرف والذي يخص مصرف التجارة والتنمية. وأشار المكتب الإعلامي للمصرف إلى أن الاجتماع كان بحضور مدراء الإدارات بجناح الرقابة المصرفية ومدراء الإدارات التنفيذية بمصرف التجارة والتنمية وذلك في إطار الدور الاشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي.

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