مركز الرقابة على الاغذية والادوية رفض شحنة.

استمراراً لحملة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية , أعلن المركز عن رفض شحنة موردة , نوع السلعة بذور دوّار الشمس علامة تجارية JABAL , الكمية : 3300 كيس , وبلد المنشأ الصين , ونقطة الوصول ميناء الخمس البحري. أسباب الرفض , وجود حشرات حيّة داخل الحاويات والأكياس .

كما أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة قادمة من تركيا , نوع كيكة ( دونت ) , العلامة التجارية : Dount Arrivo , والكمية 50 كرتونة , وبلد المنشأ تركيا , ونقطة الوصول ميناء مصراتة البحري , وأسباب الرفض لاحتوائها على لون محظور : E122 .

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