الآغا: قرار تعليم الوفاق بشأن إيقاف مرتبات 152 ألف عامل مخيف جداً

ليبيا – علق رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا على قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بشأن إيقاف مرتبات 152,958 شخص يتقاضون مرتبات من الوزارة دون وجود أي بيانات لهم.

الآغا إعتبر في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن الرقم الذي ذكر بالقرار مخيف جداً بخصوص المعلمين الذين يتقاضون مرتبات بدون وجه حق وغير مسجلين وعدم وجود سجلات أو بيانات لهم في الملاكات الوظيفية للمدارس بالمنطقة الغربية والجنوبية.

وقال إنه في حال الإفتراض بأن متوسط مرتباتهم 700 دينار يكون إجمالي رواتبهم سنوياً حوالي “مليار ومائتين وأربعة وثمانون” مليون دينار تصل لهم وهم في منازلهم بحسب قوله.

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