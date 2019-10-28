تعليم الوفاق تعتذر عن ورود أسماء معلمين نظاميين بقائمة إيقاف مرتبات الـ 152 ألف موظف

ليبيا – قدمت وزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم الاثنين إعتذارها عما تضمنه قرار الوزير عثمان عبد الجليل رقم 1127 لعام 2019 بشأن بوقف مرتبات 152958 موظفاً بقطاع التعليم.

تعليم الوفاق قالت في بيانها والذي أطلعت المرصد على نسخة :”أننا في وزارة التعليم نقدم إعتذارنا لكل من أدرج أسمه بغرض إيقاف مرتبه من معلم أو موظف وهو لايزال يمارس مهنته ووظيفته وذلك نتيجة لخطأ أو تقصير في توفير البيانات الصحيحة”.

وأفادت الوزارة بأن ماورد من أسماء في هذا الكشف هو مبني على بيانات ومعلومات وصلت من مراقبات التعليم التي تخص الملاكات الوظيفية والإحتياط العام.

وزارة التعليم إختتمت بيانها بالقول :”ونحن بإذن الله نطمئنكم بأننا سوف نفتح باب التظلمات للجميع وسوف نعمل بشكل سريع على تسوية أوضاعكم،والاعتذار بشكل شخصي لكل من ثبت أنه موظف فعلي يقوم بعمله،وسوف نقوم بنشر تسوية وضعه والاعتذار منه في صفحة الوزارة”.

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