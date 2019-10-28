استحداث مكتب شهادات ميلاد في سبها

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، فرع المنطقة الجنوبية استحداث مكتب لاستخراج شهادات ميلاد تابع لمكتب إصدار مرزق في منطقة سبها.

وقالت المصلحة إن المكتب الذي يقع داخل مقر السجل المدني سبها هدفه «تقليل المعاناة عن الإخوة النازحين من منطقة مرزق»، مطالبة المواطنين بالصبر ومساعدة الموظفين للانتهاء من عملهم المنوط بهم بالشكل السليم، حسبما ذكرت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين.

وخلال الأسبوع الماضي، أكدت مصلحة الأحوال المدنية استحداث مكتب المواليد داخل مستشفى سبها الطبي وإعادة فتح مكتب حجارة.

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