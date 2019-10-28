جماعة الإخوان المسلمين: العدوان على العاصمة طرابلس لا يقل إرهابًا ولا خطرًا عن أفعال تنظيم داعش

ليبيا – هنأ حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في بيان له أمس الأحد من وصفهم بـ”أبطال عملية البنيان المرصوص” بمقتل زعيم تنظيم الدولة الإرهابي أبوبكر البغدادي في غارة جوية بمدينة إدلب السورية.

الحزب أعتبر في بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة مقتل البغدادي ضربةً قاسمةً يتخلص بها العالم من رأس شره الذي طال ليبيا فأزهق فيها أرواح الأبرياء وأحدث اغتيالاتٍ وتفجيراتٍ في مدن مختلفة زعزعةً للأمن وعرقلةً لقيام الدولة.

وأضاف البيان :” ويخص الحزب بالتهنئة أبطال عملية البنيان المرصوص الذين ضحّوا بدمائهم وقدموا الغالي والنفيس وسطروا ملحمةً بطوليةً بمدينة سرت في مواجهة أكبر تجمعٍ للتنظيم خارج معقله الأساسي كللت بهزيمته شر هزيمة ويترحم على أرواح كل الشهداء الذين ارتقوا ضحية الأفعال الشنيعة لهذا التنظيم“.

وتابع :”لطالما حذر الحزب ولا زال يحذر من خطر هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية على الأمن القومي لبلادنا والسلم الاجتماعي فيها، وطالب الحكومات المتعاقبة والجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تغلغل عناصره، كما طالب الحزب كافة الأطراف السياسية بضرورة تجاوز الخلافات وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتأجيل الصراعات السياسية حتى استقرار الدولة لكي لا يستغل أصحاب الفكر المتطرف حالة الانقسام والفوضى”. وأشار الحزب إلى أن كل العمليات الإجرامية التي تستهدف قتل الأبرياء وترويع الآمنين أيًا كان مصدرها وغطاؤها هي عملياتٌ إرهابيةٌ مهما اختلفت التسميات وتعددت المبررات، مضيفاً :”ما تخلّل العدوان على العاصمة طرابلس من جرائم شنيعةٍ هي أفعالٌ مستنكرةٌ لا تقل إرهابًا ولا خطرًا عن أفعال ذاك التنظيم”. كما طالب الحزب بتكثيف التنسيق المشترك بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة الأمريكية لاجتثاث أي بؤر للجماعات الإرهابية في مختلف أرجاء ليبيا خاصة بعدما أتى به ذاك التنسيق من نجاح كبير في القضاء على التنظيم بمدينة سرت واستهداف تمركزات أخرى لعناصره خارجها. حزب العدالة والبناء أكد أن السبيل الأمثل لمواجهة هذا الفكر المتطرف هو التكاثف والتعاضد ونبذ الخلافات وبسط الأمن وعدم السماح بانتشار سياسية الإفلات من العقاب وزيادة وعي المجتمع حول مخاطر هذا الفكر المتطرف بالإضافة إلى توحيد جهود كل القوى المدنية ضده. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية