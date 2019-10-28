حومة وهاريس يبحثان في بنغازي آخر المستجدات والتعاون الليبي الأمريكي

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، نائب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا جوشوا هاريس في مدينة بنغازي، وبحث معه آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد الملفات، والأوضاع الأمنية في البلاد، وأوجه التعاون الليبي الأمريكي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

ووفق موقع مجلس النواب، فقد حضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة المؤقتة أبو بكر بوقيلة.

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