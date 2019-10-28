دبرز: أكدنا للسفير الألماني ثوابتنا بشأن رفض الانقلاب العسكري

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز إنه لغاية هذه اللحظة لم يتم توجيه أي دعوات لأي من الأجسام المتواجدة على الساحة السياسية وبالعاصمة طرابلس لحضور أو التمثيل في مؤتمر برلين سواء البرلمان أو الرئاسي والدولة.

دبرز أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” النابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه وفقاً للمعلومات التي وردت إليهم فإن الجزائر ستكون حاضرة على مستوى دول الطوق بالإضافة لمشاركة ماوصفها بـ”دول محور الشر”، منوهاً إلى أن الطامة الكبرى ستكون في حال حضور هذه الدول وتغيب ليبيا.

وتابع مضيفاً :” ليس من المعقول أن تغيب ليبيا على أمر يخصها بالدرجة الأولى وحكومة الوفاق من المفروض أن تشارك لأنها الممثل الشرعي لليبيا بإجماع الجميع، هناك تواصل بين الجانب الألماني من قبل السفير الألماني مع رئيس لجنة الخارجية في برلمان طرابلس وتشاورات وثوابت أصبح يعلمها وبذلك تكون الصورة وصلت على الأقل للمستضيف”.

وأكد على أن هناك ثوابت لا يمكن التفريط بها تنادي بمدنية الدولة ودستورها ورفض الإنقلابات العسكرية وغيرها وهو ما تم تأكيده للسفير الألماني، مبيناً أنه لم تصل لمجلس الدولة للآن أي تسريبات حول ما سينبثق عنه المؤتمر وكيفية التحضير له.

عضو مجلس الدولة الإستشاري إستبعد أن ينتج عن مؤتمر برلين ولادة إتفاق سياسي جديد أو فرض أجسام جديدة لتجنب تعقيد المشهد أكثر مما هو معقد.

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