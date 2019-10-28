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جهاز مكافحة الظواهر السلبية بنغازي يلقي القبض على شخص يتاجر بالسلاح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي أمس الأحد القاء القبض على شخص يمتهن مُتاجرة السلاح بمنطقة الرويسات.

الجهاز قال في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه إن عملية القبض جاءت بعد التحري ودقة المعلومات التي قام بها عناصر الجهاز  حيث تم مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه ومصادرة عدد من الأسلحة المتوسطة والرشاشة وكمية من الذخائر.

ولفت الجهاز إلى أنه تلقى عدة بلاغات تفيد أن هذا الشخص يتاجر بالسلاح داخل المدينة،مؤكدا أن هذا العمل يعتبر إجراميا وظاهرة سلبية يسعى للقضاء عليها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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