عقد وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” مـع عـميد وأعـضاء بـلدية زوارة لمـناقشة حـلحلة عـدد مـن الـمشاكل الـتي تـواجه عـمل الـبلدية وخـاصة الأمـنية مـنها.

وثـمن عـميد بـلدية زوارة “فرحات أبو الشواشي” مـجهودات وزيـر الـداخلية الـمفوض مـن أجـل إرسـاء الأمـن والأمـان للـمواطن اللـيبي أيـنما كـان وحـيثما وجـد.

