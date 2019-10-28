وزير خارجية المؤقتة يزور مدينة جالو برفقة عضوين من البرلمان

وصل إلى مدينة جالو اليوم وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، وعضوا مجلس النواب إبراهيم الزغيد وحمد ماقيق، في زيارة استهلت بالاجتماع مع المجلس التسييري للبلدية، ومدير الأمن، والأعيان.

وتتضمن هذه الزيارة تنظيم جلسة للصالون السياسي غدا في مدينة جالو، تحت شعار “دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات”، وذلك بإشراف وتنظيم وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة.

حيث أكد الحويج لقناتنا أن مناطق الواحات لها الأولوية في التنمية المكانية والبشرية، مشددا على ضرورة الحد من الضرر الناتج عن الحقول النفطية من عمليات إنتاج النفط.

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