الحويج: من الضروري الحد من الضرر الناتج عن الحقول النفطية من عمليات انتاج النفط

يزور وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، وعضوا مجلس النواب إبراهيم الزغيد وحمد ماقيق، مدينة جالو اليوم الاثنين.

وأكد الحويج، في تصريحات صحفية له، أن مناطق الواحات لها الأولوية في التنمية المكانية والبشرية، ومن الضروري الحد من الضرر الناتج عن الحقول النفطية من عمليات إنتاج النفط.

ويعقد الحويج جلسة للصالون السياسي غدا في مدينة جالو، تحت شعار “دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات”، وذلك بإشراف وتنظيم وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة.

