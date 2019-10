“السراج” يعد المعلمين بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم

عقد رئيس اوزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين سلسلة اجتماعات لبحث مطالب المعلمين بتحسن أوضاعهم، حيث اجتمع مع ممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

كما عقد اجتماعا مع كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم، ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة المالية.

وناقش السراج الاجتماعين مطالب المعلمين بتحسين رواتبهم، والإمكانيات المالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب.

وأكد السراج تضامنه مع المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، ووعد السراج بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.

