حومه يبحث مع نائب السفير الأمريكي التعاون المشترك بين ليبيا وأمريكا

بنغازي-العنوان

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه ونائب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا جوشوا هاريس الذي يجري زيارة إلى بنغازي منذ يوم السبت التعاون الثنائي بين ليبيا وأمريكا بمختلف المجالات.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة الليبية المؤقتة أبوبكر بوقيلة.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في ليبيا وأوجه التعاون الليبي الأمريكي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

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