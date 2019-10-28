السراج يعد بتحسين أوضاع المعلمين وفق المتاح

أخبار ليبيا24

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الإثنين سلسلة اجتماعات لبحث مطالب المعلمين المطالبين بتحسن أوضاعهم، وذلك بعد أيام من احتجاجات عارمة في كامل ليبيا تطالب بتنفيذ قانون زيادة المرتبات الصادر عن مجلس النواب

واجتمع السراج مع ممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

كما عقد اجتماعا مع كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم، ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة المالية.

وناقش السراج خلال الاجتماعين مطالب المعلمين بتحسين رواتبهم، والإمكانيات المالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب.

وأكد السراج تضامنه مع المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وأصدر تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.

وأشاد السراج بالأسلوب الحضاري الذي اتبعه المعلمون في وقفتهم الاحتجاجية صباح اليوم أمام مقر الحكومة.

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