المركز الوطني: انتشار أمراض السحايا واللشمانيا والسعال الديكي متلازمة يرقان

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة، للأسبوع الثاني والأربعين، من الرابع عشر وحتى العشرين من أكتوبر الجاري.

وذكرت الإدارة خلال النشرة الوبائية أن الأسباب الرئيسية للأمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية، فإن حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغ عددها إحدى عشرة حالة، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا ست عشرة حالة، فضلا عن أربع حالات سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بينت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل ست وثلاثين حالة متلازمة يرقان، كما تم تسجيل مئتين وإحدى وعشرين حالة إصابة بالليشمانيا.

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