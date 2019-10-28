على خلفية احتجاج المعلمين.. السراج يتخذ هذا الإجراء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين سلسلة اجتماعات لبحث مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم وأصدر تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج اجتمع مع ممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية كما عقد اجتماعا منفصلا مع كل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير التعليم عثمان عبد الجليل ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة المالية.

وناقش السراج خلال الاجتماعين مطالب المعلمين بتحسين رواتبهم، والإمكانيات المالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب مؤكدا تضامنه مع المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وأصدر تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.

وأشاد السراج بالأسلوب الحضاري الذي اتبعه المعلمون في وقفتهم الاحتجاجية اليوم أمام مقر الحكومة

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