السراج يصدر تعليمات لتحسين رواتب العاملين بالتعليم وفق الإمكانيات المتاحة

طرابلس-العنوان

أصدر رئيس المجلس الرئاسي اليوم الإثنين تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب العاملين في قطاع التعليم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة، وفق ما أعلنت عنه حكومة الوفاق الوطني.

عقد فائز السراج اليوم الإثنين سلسلة اجتماعات لبحث مطالب المعلمين المطالبين بتحسن أوضاعهم.

واجتمع السراج مع ممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

كما عقد اجتماعا آخرًا مع كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم، ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة المالية.

وبحث السراج خلال الاجتماعين مطالب المعلمين بتحسين رواتبهم، والإمكانيات المالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب، مؤكدًا تضامنه مع المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وفقا لحكومة الوفاق، فقد أشاد السراج بالأسلوب الحضاري الذي اتبعه المعلمون في وقفتهم الاحتجاجية صباح اليوم أمام مقر الحكومة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عدة مظاهرات نظمتها نقابة المعلمين في أغلب المدن الليبية للمطالبة بتنفيذ قرار زيادة المرتبات الصادر عن مجلس النواب العام الماضي.

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