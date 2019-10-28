دورة تدريبية لمنح صفة مأموري الضبط القضائي لمنتسبي هيئة البيئة في بنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي الدورة التدريبية التخصصية بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي للمهندسين والفنيين بالهيئة العامة للبيئة، الواقعة في نطاق عمل الحكومة المؤقتة.

وقال مدير مكتب الإعلام بالهيئة، مصطفى كريم، إن هذه الدورة معدة من قبل مكتب البرامج التدريبية بالإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، وتستمر لمدة أسبوعين، مضيفا أن برنامج الدورة يشمل محاضرات وورش عمل يشرف عليها نخبة من المستشارين القانونيين من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أساتذة ودكاترة مختصين بالتشريعات والقوانين البيئية من جامعة بنغازي.

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