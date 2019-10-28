المشري يطرح مبادرة للخروج من الأزمة

طرح رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الاثنين، “مبادرة للخروج من الأزمة”، تتضمن 5 محاور هي (المحور الدستوري، والمسار السياسي، والمسار الأمني، وأولويات الحكومة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي).

وكشف المشري في مؤتمر صحفي تفاصيل مبادرته التي نصت على إجراء انتخابات برلمانية ومجلس شيوخ ورئاسية بتعديل الإعلان الدستوري دون استفتاء على مشروع الدستور.

كما تضمنت المبادرة تعديل المجلس الرئاسي قبل الانتخابات، وتشكيل حكومة برئيس منفصل عن الرئاسي، وأن تبقى المجالس الأربعة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة ومجلس الوزراء الجديد) لمدة 14 شهراً قبل تسليم السلطة للسلطات الجديدة المنتخبة على أن يعتمد المجلسان ميزانية جديدة للدولة خلال تلك المدة.

ونصت مبادرة المشري على تعيين شاغلي المناصب السيادية (المركزي – الاستثمار – مؤسسة النفط..) بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة خلال مدة 14 شهرا.

وجاء في المبادرة أن يتم وقف إطلاق النار مع حظر جوي حربي وانسحاب قوات الجيش الوطني من طرابلس وترهونة إلى مناطق ما قبل 4 أبريل الماضي.

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