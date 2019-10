“سلامة” يبحث أوجه التعاون المشتركة بين البعثة الأممية و” داخلية الوفاق””سلامة” يبحث أوجه التعاون المشتركة بين البعثة الأممية و” داخلية الوفاق”

المتوسط:

التقى وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الـيوم الأثـنين رئـيس بـعثة الأمـم الـمتحدة للـدعم فـي لـيبيـا “غسان سلامة” ونـائبته “ستيفاتي ويليامز”.

وتـم خـلال اللـقاء الـذي عـقد بـمقر ديـوان وزارة الـداخلية بـطرابلس مـناقشة أوجـه الـتعاون بـين الـبعثة والـوزارة, بـالإضـافة إلـى عـدد مـن الـمواضيع ذات الإهـتمام الـمشترك.

