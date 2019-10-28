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السراج يوجّه بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت السراج بممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد عقد الأخير اجتماعا مع كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم، ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة المالية.

وبحث الاجتماعات مطالب المعلمين بتحسن أوضاعهم، والإمكانيات المالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب، وأكد السراج تضامنه مع مطالب المعلمين.

يشار إلى أن عددا من المعلمين نفذوا اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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