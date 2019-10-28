السراج يوجّه بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت السراج بممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد عقد الأخير اجتماعا مع كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم، ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة المالية.

وبحث الاجتماعات مطالب المعلمين بتحسن أوضاعهم، والإمكانيات المالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب، وأكد السراج تضامنه مع مطالب المعلمين.

يشار إلى أن عددا من المعلمين نفذوا اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

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