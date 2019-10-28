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قرارات عبدالجليل تشعل “ساحة المعلمين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف عضو تنسيقية التعليم بصبراتة محمود سالم عددا من القرارات الصادرة عن وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل تجاه المعلمين بعد بدء اعتصامهم بالارتجالية خاصة القرار 1114 القاضي بإعفاء عدد من مراقبي خدمات التعليم.

وأكد سالم خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” عبر قناة “218NEWS” الاثنين، أن المعلمين مستمرون في اعتصامهم إلى حين تلبية مطالبهم.

وتوقع سالم أن تؤتي احتجاجات المعلمين التي نظمت اليوم أمام مقر المجلس الرئاسي اليوم أكلها، كون المطالب مشروعة ولا يمكن تجاهلها.

وأشار محمود سالم إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة معلمين وأعضاء في التنسيقيات والنقابات لمقابلة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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